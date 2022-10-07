Социально значимые товары впервые попали в Якутию по Северному морскому пути

«Якутоптторг» впервые доставил социально значимые грузы в якутскую Арктику по Севморпути

Предприятие «Якутоптторг» впервые доставило социально значимые товары в арктические земли Якутии с помощью Северного морского пути (СМП). Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Саха.

Груз с 730 тоннами продовольствия и стройматериалами приплыл в поселок Черский из Астрахани на теплоходе СТК-1012, дорога заняла два месяца. Жители Булунского, Усть-Янского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов получат муку, макароны, крупы, консервы, яблоки, соки и другие продукты.

Той же дорогой на теплоходах-рефрижераторах «Магдебург» и «Росслау» направили дополнительное продовольствие для колымской группы улусов. До этого социально значимые товары попадали в якутскую Арктику по железной дороге и рекам в период летней навигации, а в остальное время — с помощью зимних дорог. Вместе с этим поставщики использовали малую авиацию.

«Несмотря на сложную транспортную схему доставки, объемы завоза социально значимых продовольственных товаров всеми видами транспорта ежегодно растут. В 2022 году мы должны завести 9800 тонн, в том числе автозимником было доставлено 5500 тонн, в навигацию отгрузили 3900 тонн, план по авиа до конца года составляет 375 тонн», — объяснил генеральный директор «Якутоптторг» Николай Алексеев.

Президент России Владимир Путин заявил, что на реализацию программы Северного морского пути до 2035 года планируется выделить 1,8 триллиона рублей. По словам главы государства, грузопоток СМП может вырасти более чем в шесть раз.

В правительстве отмечали, что развитие Севморпути и его переход от экспериментальной к регулярной работе зависит от слаженности в части развития инфраструктуры, строительства новых судов, обеспечения системы безопасности и совершенствования технологических решений.