Вучич заявил о предложении взять Сербию в ЕС в обмен на включение Косово в ООН

Вучич рассказал о предложении принять Белград в ЕС в обмен на включение Косово в ООН

Страны Запада предложили Сербии ускорить процесс евроинтеграции, если Белград согласится на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич, цитату приводит РИА Новости.

«Сербия за это получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду... Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», — подчеркнул политик.

Представители Германии и Франции отправили в Белград проект документа, который предполагает допущение самопровозглашенного Косово в международные организации. Вучич отклонил предложение. Он также рассказывал, что еще одна страна отозвала признание независимости самопровозглашенной республики Косово.