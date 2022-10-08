Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вучич заявил о предложении взять Сербию в ЕС в обмен на включение Косово в ООН

Вучич рассказал о предложении принять Белград в ЕС в обмен на включение Косово в ООН

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны Запада предложили Сербии ускорить процесс евроинтеграции, если Белград согласится на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич, цитату приводит РИА Новости.

«Сербия за это получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду... Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», — подчеркнул политик.

Представители Германии и Франции отправили в Белград проект документа, который предполагает допущение самопровозглашенного Косово в международные организации. Вучич отклонил предложение. Он также рассказывал, что еще одна страна отозвала признание независимости самопровозглашенной республики Косово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шойгу назначил командующего войсками в районе спецоперации
Арестован убивший арендодателя в Москве мужчина
Российские ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников
В Минобороны сообщили о ликвидации 30 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 в Запорожской области
Пассажирам авиакомпании запретили пользоваться популярным девайсом от Apple
Названы сроки возобновления работы на Керченской паромной переправе
МИД России прокомментировал поздравление Эстонии после взрывов на Крымском мосту
Бывший генерал ФСБ описал способ подрыва грузовика на Крымском мосту
Вучич заявил о предложении взять Сербию в ЕС в обмен на включение Косово в ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.