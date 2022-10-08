В США оценили слова Байдена о ядерной угрозе

WSJ: рассуждения Байдена о ядерной угрозе подорвали политику США

Журналисты американской газеты The Wall Street Journal дали оценку словам президента США Джо Байдена о ядерной угрозе. Соответствующая статья опубликована на сате издания.

Редакторы газеты раскритиковали рассуждения американского лидера о потенциальном «ядерном Армагеддоне», подчеркнув, что у президента наблюдаются проблемы с коммуникацией. Они также отметили, что заявление было сделано на «коктейльной вечеринке», что не соответствует характеру данных изречений.

«Президент Байден никогда не был великим коммуникатором, но его последние сентенции на сборе средств для кампании об угрозе ядерного Армагеддона никого не успокаивают. Он говорит: "Я не думаю, что существует возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном. Передайте канапе и сделайте мой следующий бокал двойным"», — было сказано в статье.

Журналисты отметили, что пресс-службе Белого дома уже не в первый раз пришлось оправдываться за слова Байдена. Они добавили, что в предыдущий раз сотрудники администрации президента были вынуждены опровергнуть его слова о том, что Америка будет защищать Тайвань военным путем.

Авторы статьи также подчеркнули, что подобная политическая ситуация в данный момент требует спокойствия, а не паники. «Если он действительно опасается ядерной эскалации, он должен дать американскому народу больше объяснений, чем болтовня о конце света на коктейльной вечеринке. (...) Его комментарии излишне напугали американцев и, возможно, подорвали политику сдерживания», — заключили редакторы.

Ранее Байден предупредил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира. Он утверждал, что подобная проблема стоит впервые со времен Карибского кризиса.