Россиянкам дали советы по планированию беременности

Врач Тажетдинов: при подготовке к беременности следует скорректировать образ жизни

При планировании беременности нужно обязательно рассказать своему врачу акушеру-гинекологу, что вы хотели бы родить ребенка в течение ближайшего года или двух, рассказывает акушер-гинеколог, завотделением патологии беременных в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» Евгений Тажетдинов. Он также поделился с «Лентой.ру» другими рекомендациями о том, как правильно готовится к беременности.

«Этого времени вполне достаточно, чтобы пройти необходимое обследование и выявить так называемые «факторы риска», провести лечение имеющихся заболеваний и скорректировать образ жизни», — объяснил врач. По его словам, это касается как самой женщины, так и мужчины.

Анализы и прививки

При планировании беременности необходимо провести лечение имеющихся заболеваний и сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на ее исход, подчеркнул врач.

Кроме того, следует сделать ряд анализов. Это общий анализ мочи, клинический анализ крови, анализы на определение уровня глюкозы в плазме венозной или капиллярной крови, определение сывороточных антител к бледной трепонеме, антигенов и антител ВИЧ-1/2, выявление HBsAg, анти-HCV, определение концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), антител к вирусу краснухи, а также определение группы крови и резус-фактора. Последнее необходимо, так как при отрицательном резус-факторе женщины следует уточнить резус-принадлежность партнера.

Образ жизни

При подготовке к беременности следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и применения наркотических и психотропных средств. Все это, по словам акушера-гинеколога, отрицательно влияет на фертильность, вынашивание и исход беременности.

Помимо этого, желательно снизить стрессовые нагрузки, обеспечить умеренную физическую нагрузку и нормализовать режим сна и бодрствования. Отход ко сну, по рекомендации врача, должен быть не позднее 23:00, а его длительность — порядка 7-8 часов.

Отдельное внимание стоит уделить питанию, так как сбалансированный рацион и нормализация массы тела повышают вероятность зачатия и нормального течения беременности.

Несбалансированное питание может стать причиной дефицита витаминов, микро – и макронутриентов, повышающих перинатальный риск. Белковый компонент рациона должен составлять не менее 120 грамм в сутки. Не следует злоупотреблять фруктами — оптимально съедать два крупных плода в день. Целесообразно увеличить употребление жирной рыбы: лосося, форели, сельди, сардины, кильки, а также морепродуктов — их съедать более 350 грамм в неделю Евгений Тажетдинов акушер-гинеколог

Он отдельно отметил, что не нужно покупать в аптеке различные «витамины для беременных» и пищевые добавки, потому что далеко не все из них могут принести реальную пользу. Подобрать по-настоящему эффективный препарат может только врач, предупредил медик.

«Стоит серьезно отнестись к рекомендациям в отношении питания, физической активности, курения, употребления алкоголя и некоторых лекарств. Все это действительно влияет на возможность зачатия, ход беременности и здоровье будущего ребенка», — высказался Тажетдинов.

Акушер-гинеколог также рекомендовал будущим родителям ознакомиться с памятками «SMART-Материнство», подготовленными кафедрой акушерства и гинекологии РУДН. По его словам, они содержат в виде квинтэссенции ответы на многие вопросы, касающиеся подготовки к беременности, беременности и послеродового периода.

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