Блогерша пришла к врачу с жалобой на запор и узнала о позднем сроке беременности

Daily Mail: женщина пожаловалась врачу на вздутие живота и узнала, что ждет ребенка

Фитнес-блогер из Канады пришла к врачу с жалобами на вздутие живота и запор и узнала, что находится на шестом месяце беременности. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летняя Эбби Поллок рассказала, что страдает от синдрома раздраженного кишечника — хронического заболевания, вызывающего проблемы с пищеварением. Поэтому многие симптомы беременности она списала на свой недуг.

У блогерши всегда была нерегулярная менструация, поэтому она не удивилась, когда месячные не начались. В первую половину беременности у женщины не появилось характерного живота. Позже она узнала, что ребенок располагался позади ее тазовой кости. Поэтому, когда Поллок начала страдать от сильной боли в животе, вздутия и запоров, ей не пришло в голову, что она ждет первенца и уже находится на позднем сроке.

Блогерша поделилась своей историей в TikTok. «Когда пошла к врачу с шутками, что тебя раздуло так, как будто ты на шестом месяце беременности, и ты на самом деле на шестом месяце беременности», — написала она. Опубликованное ею видео набрало более 21 миллиона просмотров. Пользователи соцсетей испугались, что нечто похожее может произойти и с ними.

В комментариях многие поделились соображениями на этот счет. «Представь, что у тебя только три месяца, чтобы осознать, что ты будешь матерью, и твоя жизнь изменится навсегда», — написал один из них.

Позже Поллок рассказала, что врач был шокирован не меньше, чем она. Узнав о беременности, блогерша была поражена, но в то же время испытала восторг, когда впервые увидела своего ребенка во время УЗИ.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Великобритании пошла в туалет и неожиданно родила ребенка. Она не планировала становиться матерью, но была рада рождению малыша.