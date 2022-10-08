Администрация ЛНР подтвердила задержание украинских диверсантов

Министерство безопасности ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики

Администрация ЛНР подтвердила задержание группы диверсантов, готовившей теракты на территории республики. Об этом заявило министерство госбезопасности региона на своем сайте.

«Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики. В результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования», — указано в сообщении.

Кроме того, МГБ ЛНР опубликовало видео, где предполагаемый диверсант рассказывает о деятельности группы. По его словам, группе поручили заминировать мост у деревни и еще несколько объектов, в числа которых были детские сады.

Ранее о задержании диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков, которая готовила серию терактов, рассказало РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. В МГБ ЛНР подтвердили информацию о том, что правоохранительными органами ведется следствие с целью установить лица, причастные к подготовке терактов.