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Администрация ЛНР подтвердила задержание украинских диверсантов

Министерство безопасности ЛНР подтвердило задержание диверсантов на территории республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Администрация ЛНР подтвердила задержание группы диверсантов, готовившей теракты на территории республики. Об этом заявило министерство госбезопасности региона на своем сайте.

«Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики. В результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования», — указано в сообщении.

Кроме того, МГБ ЛНР опубликовало видео, где предполагаемый диверсант рассказывает о деятельности группы. По его словам, группе поручили заминировать мост у деревни и еще несколько объектов, в числа которых были детские сады.

Ранее о задержании диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков, которая готовила серию терактов, рассказало РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. В МГБ ЛНР подтвердили информацию о том, что правоохранительными органами ведется следствие с целью установить лица, причастные к подготовке терактов.

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