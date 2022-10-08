В ЛНР задержали готовивших теракты украинских диверсантов

Спецслужбы ЛНР задержали украинскую диверсионную группу, готовившую серию терактов

Спецслужбы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, которая готовила серию терактов, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования», — цитирует источник издание.

По словам собеседника агентства, атаки планировались на территории северных прифронтовых районов ЛНР. В настоящий момент правоохранительными органами ведется следствие с целью установить лица, причастные к подготовке диверсионно-террористических актов.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар из-за возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Во время движения по Крымскому мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что подрыв стал следствием спецоперации Службы безопасности Украины.