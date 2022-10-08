На Украине подрыв Крымского моста назвали результатом спецоперации СБУ

Источник «Интерфакс-Украина» назвал подрыв Крымского моста результатом спецоперации СБУ

Подрыв на Крымском мосту через Керченский пролив произошел в результате спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официально эту информацию СБУ пока не комментирует.

Ранее взрыв и пожар на Крымском мосту прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено», — написал он в Twitter.

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Морозов назвал ЧП с Крымским мостом объявлением войны без правил. По его словам, сейчас «ведется неприкрытая террористическая война», и Россия должна ответить на инцидент.

О пожаре на мосту через Керченский пролив в Крыму стало известно утром 8 октября. По данным Национального антитеррористического комитета, в результате подрыва грузовой машины загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.