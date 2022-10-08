В офисе Зеленского прокомментировали пожар на Крымском мосту

Подоляк отреагировал на пожар на Крымском мосту фразой «украденное должно быть возвращено»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал пожар на Крымском мосту в Twitter.

«Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено», — написал украинский политик, отреагировав на происшествие в Крыму.

Утром 8 октября стало известно, что на Крымском мосту произошел пожар. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что его причиной стал подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже ознакомился с докладами о ситуации на Крымском мосту. По его словам, глава государства поручил сформировать правительственную комиссию в связи с происшествием.

Комментируя инцидент, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в повреждении Крымского моста виноваты «украинские вандалы». Он назвал произошедшее сутью «киевского режима и украинского государства».