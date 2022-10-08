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В офисе Зеленского прокомментировали пожар на Крымском мосту

Подоляк отреагировал на пожар на Крымском мосту фразой «украденное должно быть возвращено»

Фото: Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал пожар на Крымском мосту в Twitter.

«Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено», — написал украинский политик, отреагировав на происшествие в Крыму.

Утром 8 октября стало известно, что на Крымском мосту произошел пожар. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что его причиной стал подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже ознакомился с докладами о ситуации на Крымском мосту. По его словам, глава государства поручил сформировать правительственную комиссию в связи с происшествием.

Комментируя инцидент, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в повреждении Крымского моста виноваты «украинские вандалы». Он назвал произошедшее сутью «киевского режима и украинского государства».

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Константин Лысяков
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