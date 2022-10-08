Путин поручил сформировать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

Песков: Путин поручил создать правительственную комиссию на фоне ЧП на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля указал, что российский лидер ознакомился с докладами премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств.

Песков добавил, что президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. По его словам, в комиссию войдут главы Краснодарского края и Крыма, а также представители Росгвардии, ФСБ и МВД.

«По поручению главы государства министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия», — добавил пресс-секретарь российского лидера.