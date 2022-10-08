В Крыму назвали виновников пожара на Крымском мосту

Глава крымского парламента Константинов обвинил «украинских вандалов» в повреждении моста

Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил в повреждении Крымского моста «украинских вандалов». О виновниках произошедшего ЧП он высказался в своем Telegram-канале.

«Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом — вся суть киевского режима и украинского государства», — написал Константинов.