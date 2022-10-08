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В Госдуме назвали ЧП с Крымским мостом объявлением войны без правил

В Госдуме заявили, что ЧП с Крымским мостом стало объявлением войны без правил

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

ЧП, произошедшее с Крымским мостом, а также постоянные сообщения о возможном теракте сейчас стали не просто вызовом, а объявлением войны без правил. Об этом заявил член Госдумы от «Единой России» Олег Морозов, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас «ведется неприкрытая террористическая война». Морозов добавил, что если Россия не сделает «адекватный» ответ на ЧП, то подобные инциденты продолжатся и дальше. Кроме того, они будут происходить еще чаще, считает политик. «Если промолчим в ответ и не дадим адекватного ответа, то подобные теракты будут множиться», — заключил он.

Ранее российский сенатор Александр Башкин заявил, что нет сомнений, что российские ведомства, в том числе Минобороны, решатся на адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на «дерзкий удар» по Крымскому мосту. По его мнению, за ЧП может стоять не только Украина, но и Запад.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в субботу, 8 октября, во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

По данным властей, арки моста не повредили. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто, готовится к запуску паромная переправа через Керченский пролив. Помимо этого, власти Крыма призвали россиян пользоваться только официальной информацией во избежание распространения «вражеских фейков и вбросов».

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Варвара Кошечкина
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