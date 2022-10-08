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Паромную переправу из-за пожара на Крымском мосту приготовили к запуску

Советник главы Крыма Крючков: паромная переправа около Крымского моста готова к запуску

Фото: Telegram-канал Mash

Паромная переправа из-за пожара на Крымском мосту готова к запуску. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Утром 8 октября произошел пожар на Крымском мосту. Как заявил Олег Крючков, на одном из участков сооружения, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Движение по Крымскому мосту приостановлено.

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Юлия Мискевич
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