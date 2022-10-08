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Раскрыты подробности пожара на Крымском мосту

Советник главы Крыма Крючков: на участке Крымского моста горит цистерна с топливом
СюжетПожар в Крыму

Фото: Telegram-канал Baza

Цистерна с топливом, по предварительным данным, горит на одном из участков Крымского моста, судоходные арки не повреждены. Подробности пожара раскрыл советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Предварительно, горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — заявил Крючков.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту утром в субботу, 8 октября, произошел пожар. По предварительным данным, в районе 6:00 утра загорелся один из вагонов товарного поезда, который шел из Тамани в Керчь. О причинах возгорания и пострадавших не сообщалось.

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Марина Совина
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