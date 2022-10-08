В Британии описали ответ США на использование Россией ядерного оружия
Британский таблоид The Sun описал ответ США на использование Россией ядерного оружия. По мнению автора существует четыре возможных сценария.
Так, первый вариант — это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты назвали этот сценарий маловероятным, поскольку такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией».
Также в качестве вероятной меры издание называет удар по российским вооруженным силам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.
В качестве третьего и четвертого сценария называются ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.
В сентябре официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что США серьезно воспринимают угрозы России, касающиеся возможности применения ядерного оружия в случае угрозы ее территориальной целостности, однако, по их оценкам, в настоящее время нет признаков того, что Москва собирается его использовать.