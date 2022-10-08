В Британии описали ответ США на использование Россией ядерного оружия

The Sun: США могут нанести удар по Крыму в случае использования Россией ядерного оружия

Британский таблоид The Sun описал ответ США на использование Россией ядерного оружия. По мнению автора существует четыре возможных сценария.

Так, первый вариант — это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты назвали этот сценарий маловероятным, поскольку такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией».

Также в качестве вероятной меры издание называет удар по российским вооруженным силам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

В качестве третьего и четвертого сценария называются ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.

В сентябре официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что США серьезно воспринимают угрозы России, касающиеся возможности применения ядерного оружия в случае угрозы ее территориальной целостности, однако, по их оценкам, в настоящее время нет признаков того, что Москва собирается его использовать.

