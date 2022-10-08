Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии описали ответ США на использование Россией ядерного оружия

The Sun: США могут нанести удар по Крыму в случае использования Россией ядерного оружия

Британский таблоид The Sun описал ответ США на использование Россией ядерного оружия. По мнению автора существует четыре возможных сценария.

Так, первый вариант — это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты назвали этот сценарий маловероятным, поскольку такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией».

Также в качестве вероятной меры издание называет удар по российским вооруженным силам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

В качестве третьего и четвертого сценария называются ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.

В сентябре официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что США серьезно воспринимают угрозы России, касающиеся возможности применения ядерного оружия в случае угрозы ее территориальной целостности, однако, по их оценкам, в настоящее время нет признаков того, что Москва собирается его использовать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский признал Южные Курилы «оккупированной Россией территорией»
Сахалинский губернатор отреагировал на заявления Украины о Южных Курилах
В Британии описали ответ США на использование Россией ядерного оружия
В КНДР рядом с ядерным полигоном произошло землетрясение
Разногласия по Украине затруднили продажу музыкального каталога Pink Floyd
Британия обследует трубопроводы из-за опасения «минирования» Россией
Байден оказался перед сложной дилеммой из-за решения ОПЕК+
Действия НАТО в отношении Украины сравнили с Афганистаном
Россиянам напомнили об оплате имущественного налога
В Саудовской Аравии ответили на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.