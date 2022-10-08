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ВСУ нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS

ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Иловайск, выпустив шесть ракет из HIMARS

Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенному пункту Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 0.00 — населенный пункт Уманское — населенный пункт Иловайск: выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS», — сказано в сообщении.

Через 13 минут был зафиксирован выпуск пяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, добавили в СЦКК.

Накануне сообщалось, что украинские войска обстреляли из HIMARS автобус в Херсонской области. По данным местных экстренных служб, в результате ударов погибли четыре мирных жителя, еще трое человек получили ранения.

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Марина Совина
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