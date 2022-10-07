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Украинские военные обстреляли автобус в Херсонской области

В экстренных службах Херсонской области заявили, что ВСУ обстреляли гражданский автобус

Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin / Globallookpress.com

Утром в пятницу, 7 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS гражданский автобус в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает ТАСС.

Он уточнил, что автобус попал под обстрел украинских военных в районе Дарьевского моста. По предварительным данным, в результате ракетных ударов погибли четыре мирных жителя, еще трое оказались ранены.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет РСЗО HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.

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Алевтина Запольская
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