Украинские военные обстреляли автобус в Херсонской области

В экстренных службах Херсонской области заявили, что ВСУ обстреляли гражданский автобус

Утром в пятницу, 7 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS гражданский автобус в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает ТАСС.

Он уточнил, что автобус попал под обстрел украинских военных в районе Дарьевского моста. По предварительным данным, в результате ракетных ударов погибли четыре мирных жителя, еще трое оказались ранены.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет РСЗО HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.