Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские ПВО сбили пять выпущенных по Антоновскому мосту ракет

Российские ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных по Антоновскому мосту в Херсоне

Фото: Erik De Castro / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет РСЗО HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«В 16:05 (совпадает с мск) был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять ракет HIMARS сбили», — заявили в экстренных службах.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост давно никем не используется из-за постоянных обстрелов. Он также отметил, что в конструкции могло появиться несколько отверстий после очередного удара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным на саммите G20
Летние засухи стали в 20 раз сильнее из-за изменения климата
ЗАГС официально «похоронил» живую российскую пенсионерку
Турция приготовилась спасти Европу от энергетического кризиса
Российская стюардесса попозировала в мини-юбке и восхитила иностранцев в сети
Фанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Мартина в расизме
В Москве на кольцевой линии метро появится новая станция
Лиз Трасс обвинили в многомиллиардных потерях британского фондового рынка
Пригожин ответил на предложение выгнать военкоров с передовой
Губерниев дал совет раскритикованной из-за дикции Загитовой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.