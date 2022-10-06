Российские ПВО сбили пять выпущенных по Антоновскому мосту ракет

Российские ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных по Антоновскому мосту в Херсоне

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет РСЗО HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«В 16:05 (совпадает с мск) был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять ракет HIMARS сбили», — заявили в экстренных службах.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост давно никем не используется из-за постоянных обстрелов. Он также отметил, что в конструкции могло появиться несколько отверстий после очередного удара.