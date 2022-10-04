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Названы возможные последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту

Стремоусов: Антоновский мост мог получить «несколько отверстий» после удара ВСУ
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост мог получить «несколько отверстий» после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

Как утверждает замглавы, мост стоит, однако в нем появились «очередные, как у нас принято говорить, несколько отверстий». Он подчеркнул, что мост давно никем не используется, так как «укронацисты со своими партнерами сделали все, чтобы люди испытывали трудности, ведь их не интересует, что этот мост действительно использовался исключительно гражданскими».

4 октября сообщалось, что ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Военные Украины выпустили по мосту шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Атака была проведена в 16:40 по местному времени.

О ракетном ударе украинских бойцов по мосту стало известно 25 сентября. В результате атаки никто не пострадал.

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Кристина Есикова
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