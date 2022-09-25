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В Херсоне заявили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту

ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Военные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, пострадавших, предварительно, нет», — заявил представитель экстренных служб города.

Ранее в сентябре сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) запустили в небо над Херсоном ракеты, в городе прогремело около 20 мощных взрывов. По словам корреспондента РИА Новости, в небе над Херсоном видны следы работы ПВО. В городе слышны звуки взрывов, журналист зафиксировал их около 20.

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