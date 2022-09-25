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В Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов

В небо над Херсоном запущены ракеты ПВО, слышны звуки мощных взрывов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) запустили в небо над Херсоном ракеты, в городе прогремело около 20 мощных взрывов. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил корреспондент издания, в небе над Херсоном видны следы работы ПВО. В городе слышны звуки взрывов, журналист зафиксировал их около 20. В ТАСС добавили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, запустили не менее 10 ракет.

Как уточняется, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. По предварительной информации, никто не пострадал.

25 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона. Как стало известно, удар был сделан по разведданным и наводке представителей НАТО. Кадры последствий ракетного удара из HIMARS по гостинице в Херсоне опубликовали российские журналисты, которые проживали в отеле.

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Дарья Рыбак
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