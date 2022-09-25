Появилось видео последствий удара ВСУ из HIMARS по гостинице в Херсоне

Последствия удара ВСУ по гостинице в Херсоне сняли военкоры RT, жившие в отеле

Последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS по гостинице в центре Херсона сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале «RT на русском».

Кадры сняла съемочная группа военного корреспондента издания RT Мурада Газдиева, которая, как и сам журналист, размещалась в этой гостинице. На видео показано трехэтажное здание с последствиями ракетного удара: крыша проломана, вокруг лежат разломанные бетонные блоки. Взрыв также повредил и стоящие рядом с отелем машины, однако внедорожник военкоров уцелел.

«Наши — все целы. Оператора Михаила придавило бетонными плитами, но он чудом выжил и даже почти не пострадал», — говорится в сообщении. После взрыва команда RT помогала выбираться из-под завалов другим постояльцам отеля.

25 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщается как минимум о двух погибших. По предварительным данным, одним из них был экс-депутат Верховной Рады Украины 5-6-го созывов Алексей Журавко.