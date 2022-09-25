ВСУ ударили из HIMARS по гостинице в Херсоне

ВСУ нанесли удар из HIMARS по гостинице в Херсоне, два человека погибли

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, сообщается о двух погибших. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника в экстренных службах, удар американской реактивной системой залпового огня был нанесен в 5:30 утра, как минимум два человека погибли. На месте происшествия работают спецслужбы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.

По предварительным данным, одним из погибших был экс-депутат Верховной рады Украины 5-6 созывов Алексей Журавко. Отмечалось, что в гостинице жили гражданские, оружие или военная техника в здании не размещалась.

Ранее 25 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зернохранилищу и складам с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области. В результате атаки сгорело несколько единиц сельхозтехники, уничтожено здание складов, а также один человек получил ранение.

