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ВСУ ударили по зернохранилищу в Запорожской области

ВСУ ударили по зернохранилищу и складам с удобрениями около Токмака Запорожской области

Фото: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зернохранилищу и складам с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Рогов, в результате атаки сгорело несколько единиц сельхозтехники, уничтожено здание складов, а также один человек получил ранение. «Ущерб исчисляется в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена», — отметил он.

22 сентября Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), используя в последнее время, помимо тяжелой артиллерии, фугасные снаряды.

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Марина Совина
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