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Суд в России вынес приговор членам международного наркосиндиката

Ирина Волк: Мособлсуд вынес приговор членам международного наркосиндиката «ХимПром»

Фото: pixabay.com

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении членов международного наркосиндиката «ХимПром», обвинявшихся в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, совершенных в составе преступного сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установило следствие, криминальная организация существовала в период с 2015 по декабрь 2016 года на территории Московской и Свердловской областей и состояла преимущественно из граждан Украины. Наркогруппировка в украинских СМИ массово размещала объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу на территории России в качестве курьеров или экспедиторов.

Кандидаты проходили собеседование с использованием полиграфа, проходили обучение, в ходе которрго им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников.

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Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России ликвидировали три лаборатории «ХимПрома» по изготовлению синтетических наркотиков в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области. Они производили от 150 до 500 килограммов в неделю. Также пресечена деятельность подразделений группировки, которые в 14 российских регионах доставляли особо крупные партии наркотических средств. Кроме того, в 10 российских регионах обнаружены оптовые склады наркосиндиката.

Суд вынес обвинительный приговор 22 участникам криминальной организации, среди которых 21 гражданин Украины и один россиянин, вынесен. В зависимости от роли каждого, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 лет и 6 месяцев до 20 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, в отношении участников «ХимПрома» продолжается расследование уголовного дела о легализации доходов, приобретенных в результате совершения преступления.

Деятельность «ХимПрома» была пресечена в 2017 году. Силовики изъяли 9,5 тонны синтетических наркотиков и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

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Марина Совина
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