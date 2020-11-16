В России членов наркосиндиката уличили в отмывании миллиардов рублей

МВД России возбудило уголовное дело об отмывании миллиардов рублей в отношении членов международного наркосиндиката. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ходе расследования дела о торговле наркотиками наркосиндикатом «ХимПром» было выявлено более тысячи электронных кошельков, использовавшихся в преступной схеме. В результате было легализовано 2,4 миллиарда рублей.

Один из главарей преступного сообщества, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден на десять лет. Над остальными 19 участниками наркосиндиката по 25 эпизодам преступлений идет процесс в Московском областном суде. Еще два лидера находятся в международном розыске, один из них ожидает экстрадиции из Польши.

Деятельность «ХимПрома» была пресечена в 2017 году. Силовики изъяли 9,5 тонны синтетических наркотиков и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.