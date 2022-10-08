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Вучич рассказал о требовании США к Венгрии напасть на Сербию

Вучич заявил, что Клинтон в 1999 году требовал от Венгрии напасть на Сербию

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации, пишет ТАСС.

«В 1999 году Венгрия должна была сухопутными силами напасть на Сербию, что мне подтвердил Виктор Орбан и разрешил рассказать об этом общественности. От него американский президент Билл Клинтон требовал, как и британцы, чтобы они напади на Республику Сербию с севера, чтобы мы растянули силы на Воеводину, от чего Виктор Орбан отказался и был под большим давлением. Ему помог справиться с этим давлением в Белом доме Герхард Шредер», — рассказал сербский лидер.

Вучич утверждает, что экс-премьер Великобритании Маргарет Тетчер впоследствии упрекнула Орбана в том, что «из-за его отказа погибло больше британских солдат». «Вот вся любовь с ними, о которой можно говорить», — резюмировал президент Сербии.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вступать в НАТО. По его словам, этого никогда нельзя делать из-за погибших от бомбардировок альянса в 1999 году детей.

Военная операция Североатлантического альянса «Союзная сила» началась 24 марта 1999 года и продлилась 78 дней. В ней приняли участие 19 стран-членов организации, авиация совершила более 38 тысяч боевых вылетов. По оценке сербских властей, в результате бомбардировок погибли около четырех тысяч человек.

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Денис Савосин
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