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МИД Китая прокомментировал предложение Маска по Тайваню

МИД КНР в ответ на предложение Маска: вопрос Тайваня является внутренним делом Китая

Фото: Ann Wang / Reuters

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, Пекин намерен обеспечить мирное воссоединение материковой части КНР с островом. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала предложение американского миллиардера Илона Маска по решению ситуации, передает РИА Новости.

«Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа "одна страна - две системы», — сообщила дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Китай будет решительно пресекать попытки сепаратистов добиться независимости Тайваня, решительно противодействовать вмешательству внешних сил и защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.

Ранее Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга. По его мнению, конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру. Бизнесмен оценил ущерб мировой экономики от возможного тайваньского конфликта в 30 процентов ВВП.

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Денис Савосин
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