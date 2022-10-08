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Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры

Актриса Ева Мендес опровергла слухи о завершении карьеры

Фото: Gus Ruelas / Reuters

Американская актриса Ева Мендес опровергла слухи о завершении карьеры. Об этом пишет PageSix.

Артистка опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик c заголовками из прессы, в которых утверждается о ее уходе из кино. Мендес прокомментировала публикацию словами о том, что решила отдать приоритет своей семье.

«Я хотела быть дома со своими детьми», — написала она. «К счастью, в других сферах деятельности мне это позволили сделать, чего не скажешь об актерском искусстве».

Вместе с супругом Райаном Гослингом Мендес воспитывает двух дочерей — 8-летнюю Эсмеральду и 6-летнюю Амаду. Актриса известна по фильмам «Правила съема: Метод Хитча», «Место под соснами», «Вне времени», «Прошлой ночью в Нью-Йорке» и другим проектам.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Вуди Аллен не станет завершать кинематографическую карьеру.

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Дениза Мацаева
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Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры
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