Влияние Лондонской биржи металлов на горнорудную промышленность объяснили

Аналитик Калачев: прогноз на потрясение горнорудной промышленности является преувеличением

Прогноз на потрясение горнорудной промышленности из-за возможных санкций на российскую отрасль со стороны Лондонской биржи металлов является преувеличением. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут потрясением для мировой индустрии, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, решения LME имеют далекоидущие последствия для ценообразования и торговли металлами на планете.

Это преувеличение Алексей Калачев аналитик ФГ «Финам»

«Насколько я понимаю, как в последнее время ведет себя Лондонская биржа металлов, она ведет себя достаточно корректно. Она не инициирует никаких запретов, а только исполняет введенные», — сообщил Калачев.

Он объяснил, что если будут введены санкции на конкретную компанию со стороны Евросоюза, Британии или США, то и Лондонская биржа металлов может ввести запрет.

«А то, что Лондонская биржа сейчас запустила процедуру обсуждения возможного введения собственных ограничений, — это только предположительная процедура. Ее еще будут обсуждать, могут не утвердить. А в случае утверждения будет вопрос стоять о том, что если пойдут отказы от потребителей российских металлов или если будут введены санкций против российских компаний, то тогда Лондонская биржа закроет возможность перенаправлять металлы на биржевые склады Лондонской биржи. Вот, собственно, и все. А наши поставщики туда практически ничего и не поставляют на склады», — заявил он.

Это извещение о том, что поставщики не смогут пользоваться складами, вызывает беспокойство биржевых игроков. Но в том, что это решение угробит горнорудную промышленность, мне кажется, что это чушь. Я считаю, что это не так Алексей Калачев аналитик ФГ «Финам»

Ранее стало известно, что Россия начала поставлять в Монголию бензин Аи-92 по цене на треть ниже рыночной. Министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Гэлэнгийн Йондон заявил, что скидка составляет 35,3 процента, и она позволит не повышать стоимость топлива в республике до конца года.

