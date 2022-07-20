Россия начала продавать Монголии бензин по цене на треть ниже рыночной

Россия начала поставлять в Монголию бензин Аи-92 со скидкой в 35,3% от рыночных цен

Россия начала поставлять в Монголию бензин Аи-92 по цене на треть ниже рыночной. Министр горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Гэлэнгийн Йондон заявил, что скидка составляет 35,3 процента, и она позволит не повышать стоимость топлива в республике до конца года. Главу ведомства цитирует ТАСС.

В апреле страны подписали соглашение на поставку бензина Аи-92 по 840 долларов за тонну, а в июле Монголия добилась снижения цен до 830 долларов. «Скидка, которую мы получаем, составляет до 35 процентов, потому что цены на мировом рынке в этот период растут. Ранее в апреле она составляла 25 процентов», — напомнил Йондон. Он подчеркнул, что «конечными потребителями бензина Аи-92 являются граждане».

При этом бензин Аи-80 с июля Россия продает Монголии по 1255 долларов за тонну (на 81 доллар дороже, чем в июне), Аи-95 — по 1355 долларов, Аи-98 — по 1405 долларов. Импортное дизельное топливо, большую часть которого используют горнодобывающие, дорожные и строительные компании Монголии, за месяц подорожало сразу на 135 долларов, до 1230 долларов за тонну.

По итогам первой половины 2022 года лидером по росту цен на бензин стала Турция, где его стоимость выросла вдвое. Следом за ней идут Украина (плюс 63,3 процента) и Молдавия (плюс 53 процента). США остались на шестом месте, там стоимость топлива выросла на 40,5 процента. В Китае рост достиг 28,3 процента. В России подорожание топлива оказалось заметно ниже инфляции — 0,3 процента.