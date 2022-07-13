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Названа страна с самым подорожавшим бензином

Picodi: лидером по росту цен на бензин с результатом 100 процентов за полгода стала Турция

Фото: Guven Yilmaz / Getty Images

В первой половине 2022 года лидером по росту цен на бензин стала Турция, где зарегистрировано повышение на 100 процентов. Следом за ней идут Украина (плюс 63,3 процента) и Молдавия (плюс 53 процента). Об этом свидетельствует исследование портала Picodi.com, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

США остались на шестом месте, там стоимость топлива выросла на 40,5 процента. В Китае рост достиг 28,3 процента. В России подорожание топлива оказалось заметно ниже инфляции — 0,3 процента. В Азербайджане и Саудовской Аравии цены не изменились, а Казахстан назван единственной страной, где цены упали — на 0,7 процента.

В абсолютных цифрах бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе, в пересчете на доллары он равен 0,89 доллара за литр. Однако если учитывать зарплаты, то для россиян топливо обходится значительно дороже, чем для европейцев или жителей стран Персидского залива.

Среднестатистический россиянин с доходом 52 288 рублей в месяц (после уплаты налогов) может приобрести 1011 литров бензина, в то время как в Швейцарии, Люксембурге и Дании этот показатель равен 2455, 1942 и 1502 литрам соответственно. В Катаре гражданин может купить 5968 литров в месяц, в Кувейте — 5578 литров, в Саудовской Аравии — 4372 литра. Хуже всего дело с бензином обстоит на Кубе. Жителю Острова свободы доступно только 27 литров бензина в месяц.

Самые низкие цены на бензин остаются в Алжире (31 цент за литр), Кувейте (34 цента) и Иране (35 центов). Дороже всего топливо в Гонконге — 3 доллара за литр.

Ранее сообщалось, что этим летом в России фиксируется аномальное снижение биржевых цен на бензин. Проблема заключается в отсутствии спроса. В прошлые годы в летние месяцы из-за сезона отпусков потребление возрастало, однако летом 2022 года такой тенденции не наблюдается.

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Платон Щукин
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