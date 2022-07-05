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Россиян перестал интересовать бензин

«Ъ»: биржевые цены на бензин снижаются из-за отсутствия спроса на него

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Биржевые цены на бензин в России снижаются из-за избытка предложения и отсутствия спроса на него. С конца июня Аи-92 подешевел в опте почти на 9 процентов, до 38,5 тысячи рублей за тонну, Аи-95 опустился до 42,1 тысячи, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что низкие продажи стали неожиданностью для рынка — россиян перестало интересовать топливо, несмотря на сезон отпусков. Ожидалось, что из-за ограничений на полеты за границу в России вырастет использование автотранспорта.

В начале июня решение властей сократить компенсации нефтекомпаниям по демпферу на бензин поддержало цены, но к концу месяца этот эффект иссяк. Некоторое восстановление экспорта нефтепродуктов оказалось не силах исправить ситуацию, потому что их уровень остается гораздо ниже значений 24 февраля.

Низкие оптовые цены позволяют АЗС получать рекордную маржу при продаже топлива, хотя цены на бензин с начала года почти не изменились. При инфляции 11,5 процента стоимость топлива поднялась в среднем на 0,4 процента.

Подорожание на бирже ожидается к осени, когда нефтекомпаниям урежут компенсации по демпферному механизму. Из-за этого они недополучат из бюджета 100-160 миллиардов рублей. Поправки в третьем чтении Госдума должна одобрить 5 июля.

Ранее стало известно, что цена авиакеросина в европейской части России в понедельник, 4 июля, поднялась до исторического максимума — 68 тысяч рублей за тонну. При этом еще месяц назад глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал ситуацию с ценами на авиатопливо в России парадоксальной, ведь цены растут при снижении спроса.

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Платон Щукин
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