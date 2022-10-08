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Французам рекомендовали покинуть Иран

МИД Франции рекомендовал гражданам покинуть Иран из-за риска задержания

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

МИД Франции порекомендовал гражданам, которые находятся в Иране, как можно быстрее покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«Гражданам Франции, которые находятся проездом в Иране, предлагается как можно быстрее покинуть страну с учетом рисков произвольного задержания», — сообщили в МИД.

Французы, которые находятся в Иране, подвергаются рискам ареста и несправедливого судебного разбирательства, отмечают в министерстве.

«В этом контексте возможности посольства Франции в Тегеране обеспечить консульскую защиту гражданам, задержанным или арестованным в Иране, очень ограничены», — говорится в пресс-релизе.

В сентябре начались протесты в Иране, вызванные гибелью 22-летней Махсы Амини. Девушка приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, за несоблюдение шариатских норм. На участке ей стало плохо, позже девушка умерла.

Позже французские знаменитости в знак поддержки антиправительственных демонстраций отрезали волосы на камеру.

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Юлия Мискевич
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