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Знаменитости отрезали волосы на камеру в знак поддержки протестов в Иране

Французская актриса Жюльет Бинош отрезала волосы в знак поддержки протестов в Иране

Фото: Tá Focando / Unsplash

Французские знаменитости отрезали волосы на камеру в знак поддержки антиправительственных демонстраций в Иране, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини. Об этом сообщает издание ABC News.

Соотвествующие видеоролики начали появляться в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) под названием soutienfemmesiran, что в переводе с французского языка означает «поддержка женщин в Иране». Так, в одном из опубликованных видео актриса и обладательница премии «Оскар» Жюльет Бинош приподняла свои волосы и со словами «за свободу» отрезала их часть канцелярскими ножницами.

В акции протеста на данной платформе также приняли участие актрисы Шарлотта Рэмплинг, Марион Котийяр, а также певица Шарлотта Генсбур.

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Ранее стало известно, что шведский член Европарламента Абир Аль-Сахлани также намеренно лишилась волос во время выступления в парламенте в Страсбурге, Франция. «Пока Иран не станет свободным, наша ярость будет сильнее, чем ярость угнетателей. Пока иранские женщины не станут свободными, мы будем поддерживать друг друга», — заявила она.

В сентябре Махса Амини приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отправила ее в больницу. По словам молодого человека, правоохранители заверили его, что Амини впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Через несколько дней она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.

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Мария Винар
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