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Разработан проект выращивания растений на Луне

Научная организация Lunaria One запустит проект лунной фермы к 2025 году

Фото: Nathan Anderson / Unsplash

Австралийская исследовательская организация Lunaria One разработала проект выращивания растений на Луне, который, как ожидается, будет запущен к 2025 году в рамках частной израильской космической миссии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Семена будут доставлены на Луну космическим кораблем Beresheet 2 внутри герметичной камеры с системой полива. Специалисты планируют наблюдать за прорастанием и ростом тех видов растений, которые способны выживать в экстремальных условиях. Так, одним из возможных вариантов является австралийская трава рода Micraira, которая способна долгое время выживать без воды в состоянии покоя.

По словам ученых, проект лунной фермы является первым шагом к выращиванию растений для производства продуктов питания, лекарств и кислорода, которые имеют решающее значение для создания долговременных человеческих поселений на Луне. Кроме того, на этой платформе можно будет создавать системы для выращивания продуктов питания в самых неблагоприятных условиях на Земле, что станет основой для продовольственной безопасности в условиях изменения климата.

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Александр Еникеев
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