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Протестующие в Вене потребовали снять санкции с России

Сотни человек в Вене вышли на митинг с требованием снять санкции против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Сотни человек вышли на улицы в центре города с требованием снять санкции против России, а также сохранить военный и политический нейтралитет Австрии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В руках участников митинга плакаты с надписями «Нет поддержке разжигателям войны — Евросоюзу, НАТО, США», «За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией», а также с лозунгами про снижение цен на бензин, электричество, газ и продукты. Митингующие также выступают против высоких налогов и инфляции. Кроме того, в руках некоторых людей замечены флаги России и Украины.

Протестующих австрийцев призвали голосовать осознанно на выборах президента, которые пройдут 9 октября. По словам ораторов, действующая власть, в частности президент Александер Ван дер Беллен, способна только призывать граждан «затягивать ремни», однако не в состоянии предложить действенных мел для разрешения энергетического кризиса.

Ранее кандидат в президенты Австрии Михаэль Бруннер заявил, что антироссийские санкции ЕС должны быть отменены в силу их неэффективности. По его словам, такие меры Запада не смогли повлиять на изменение ситуации на Украине.

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Варвара Кошечкина
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