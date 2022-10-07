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В Австрии призвали отменить санкции против России

Кандидат в президенты Австрии Бруннер призвал отменить санкции против России

Фото: Matt Dunham / AP

Антироссийские санкции Европейского союза должны быть отменены в силу их неэффективности, заявил РИА Новости кандидат в президенты Австрии, глава партии «Народ — Свобода — Основные права» (MFG) Михаэль Бруннер. По его словам, такие меры Запада не смогли повлиять на изменение ситуации на Украине.

«Евросоюз должен отменить санкции хотя бы потому, что они пока не привели к прекращению боевых действий. Необходимо найти согласованное решение. Это может быть автономия восточных областей по образцу Южного Тироля. В самой Украине должен быть проведен обязательный референдум по вопросу о строгом нейтралитете», — сказал Бруннер.

Кандидат в президенты республики также видит «шанс для сотрудничества между Россией и Евросоюзом просто потому, что Россия тоже является частью Европы, и Евросоюз ни при каких обстоятельствах не должен в одностороннем порядке уступать США и НАТО».

Кроме того, Австрии следует придерживаться политики нейтралитета, в рамках которой страна «не должна стать местом дислокации или перемещения иностранных войск».

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не разделяет мнение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нанести по России «превентивный удар». «Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», — заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

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