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В ООН заявили о попытках продлить зерновую сделку

Reuters: генеральный секретарь ООН Гутерриш пытается расширить и продлить зерновую сделку

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие сотрудники организации пытаются расширить и продлить на год продуктовую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Действующая сделка истекает в конце ноября. По словам Дюжарррика, в настоящее время необходимые договоренности не достигнуты. При этом он добавил, что представители ООН также работают над упрощением экспорта российского зерна и удобрений.

По словам Дюжаррика, заместитель Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан планируют отправиться в Москву, где будут обсуждаться вопросы, которые связаны со сделкой.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом продлить соглашение о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в ноябре. Он утверждает, что в этой сделке «никогда не было нужды», однако она стала необходимой после начала российской спецоперации на Украине, вследствие которой заблокировались тысячи тонн зерна в украинских портах.

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Марина Совина
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