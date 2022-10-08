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В Молдавии задержали бросившего петарды во двор посольства России мужчину

Полиция Молдавии задержала 40-летнего мужчину, бросившего петарды во двор посольства РФ

Фoто: Roveliu Buga / AP

Молдавские правоохранительные органы задержали сорокалетнего мужчину, который ранее бросил петарды во двор посольства России и написал краской на его воротах, сообщает ТАСС со ссылкой на молдавское телевидение.

Мужчина оставил нецензурную надпись на воротах посольства, затем, забравшись на ограду представительства, начал кричать русофобские лозунги. На требования сотрудников полиции он не реагировал и вскоре был задержан, ему предъявили обвинения в хулиганстве.

Ранее президент Молдавии Майя Сандур раскрыла уровень своего заработка. Она посетовала на то, что Молдавия является бедной страной, и заявила, что получает в месяц менее тысячи евро.

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Василий Мека
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