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Президент Молдавии раскрыла свой доход

Президент Молдавии Санду заявила, что получает менее тысячи евро в месяц

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду раскрыла свой доход. Об этом она высказалась в интервью газете The Washington Post.

Санду посетовала на то, что Молдавия является бедной страной, и заявила, что получает в месяц менее тысячи евро.

Глава государства также призналась, что не живет в резиденции президента, поскольку не желает «тратить деньги народа» на электроэнергию для обеспечения своих нужд. По ее словам, она живет в своей квартире и самостоятельно оплачивает счета на электричество. При этом президент подчеркнула, что не считает подобные поступки жертвой.

«Я не думаю, что я чем-то жертвую. Жертвовали некоторые наши министры, которые ушли со своих предыдущих работ, оплачиваемых в 10 раз больше. Нам нужно было на это пойти, чтобы изменить ситуацию», — добавила политик.

Ранее парламент Молдавии сообщил о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране на 60 дней. Как утверждают власти республики, такое решение было принято из-за постоянных «рисков и угроз», касающихся поставок энергоресурсов.

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Георгий Нестеров
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