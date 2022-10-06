В Молдавии продлили режим ЧП

Парламент Молдавии сообщил о продлении режима ЧП на 60 дней

Парламент Молдавии заявил о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По предложению правительства парламент принял решение о продлении чрезвычайного положения в Республике Молдова на 60 дней, начиная с 7 октября», — говорится в заявлении.

Как утверждают власти страны, такое решение было принято из-за постоянных «рисков и угроз», касающихся поставок энергетических ресурсов на холодное время года. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица отметила, что режим ЧП необходим для защиты людей и национальной экономики в этот трудный период для республики.

В настоящее время страна переживает энергетический кризис из-за роста стоимости энергоносителей. Власти призывали население сократить потребление газа в зимнее время на 15 процентов, цена которого выросла в шесть раз для бытовых потребителей.

Впервые режим ЧП был объявлен 24 февраля, в апреле его продлили на два месяца, в конце июня действие чрезвычайного положения увеличили еще на 45 дней. Кроме того, 28 июля молдавские власти вновь постановили продлить режим ЧП еще на 60 дней с 8 августа 2022 года.