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Польша решила обязать украинских беженцев платить за жилье

Gazeta Prawna: власти Польши разработали закон, обязывающий беженцев платить за жилье

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Власти Польши разработали законопроект, обязывающий украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье. Об этом сообщает издание Gazeta Prawna со ссылкой на представителя правительства.

По информации собеседника, соответствующие поправки в законодательство планируется одобрить Советом министров в ближайшие две недели. На данный момент, в общежитиях и отелях проживают порядка 80 тысяч беженцев, уточняет издание.

«Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство», — указал представитель правительства. Для матерей-одиночек и людей пожилого возраста, вероятно, будут предусмотрены льготы.

Ранее ООН сообщила, что о 7,6 миллиона украинцев прибыли в страны Европы с 24 февраля. Как уточнили в ведомстве, более 4,2 миллиона из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи.
Больше всего украинских беженцев находится в России (2 852 395). Затем идут Польша (1 422 482), Германия (997 895), Чехия (442 443). Отстают от них Италия (170 646), Испания (145 838), Турция (145 000), Болгария (136 160), Великобритания (131 700) и Франция (105 000).

Марина Совина
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