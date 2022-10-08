В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за завышения цен

В Белоруссии возбудили первые уголовные дела из-за завышения цен

Комитет государственного контроля Белоруссии после распоряжения президента Александра Лукашенко ввести запрет на повышение цен в стране выявил ряд подобных случаев. Отмечается, что по фактам завышения цен были возбуждены первые уголовные дела, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Сотрудники комитета обнаружили нарушения в одном из магазинов в Лиде на северо-западе страны. Оказалось, что цены на колбасу там выросли в сравнении с ценником от 6 октября, когда был введен запрет на повышение стоимости продуктов. Другое уголовное дело было возбуждено в Могилевской области.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что Белоруссии может грозить товарный дефицит и появление черного рынка в случае, если установленный президентом страны запрет на повышение цен затянется.