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В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за завышения цен

В Белоруссии возбудили первые уголовные дела из-за завышения цен

Фото: Pixabay

Комитет государственного контроля Белоруссии после распоряжения президента Александра Лукашенко ввести запрет на повышение цен в стране выявил ряд подобных случаев. Отмечается, что по фактам завышения цен были возбуждены первые уголовные дела, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Сотрудники комитета обнаружили нарушения в одном из магазинов в Лиде на северо-западе страны. Оказалось, что цены на колбасу там выросли в сравнении с ценником от 6 октября, когда был введен запрет на повышение стоимости продуктов. Другое уголовное дело было возбуждено в Могилевской области.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что Белоруссии может грозить товарный дефицит и появление черного рынка в случае, если установленный президентом страны запрет на повышение цен затянется.

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Марина Совина
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