Перечислены последствия запрета на рост цен в Белоруссии

Аналитик Самиев предрек Белоруссии товарный дефицит из-за ограничения на рост цен

Белоруссии может грозить товарный дефицит и появление черного рынка в случае, если установленный президентом страны запрет на повышение цен затянется. Последствия могут оказаться более серьезными, чем в случае роста инфляции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о запрете с 6 октября на любое повышение цен, за исключением того, которое разрешили компетентные государственные органы. Такое распоряжение он дал в ходе совещания с экономическим блоком на тему инфляции. «Запрещается всякий рост цен. С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом какие-то расчеты, перерасчеты», — сказал он.

Кризис для экономики Белоруссии

«Как мы знаем из опыта Советского Союза, когда происходит прямая заморозка цен, прямое их установление на товары и услуги, в том числе, народного потребления, последствия оказываются самыми очевидными: это дефицит и появление черного рынка, — напомнил Самиев. — Существуют нюансы применения регулирования цен. Например, через субсидирование некоторых категорий товаров и услуг. Такое возможно даже в рыночной экономике. Но, к сожалению, по всем группам товаров реализовать это невозможно».

Тем не менее субсидирование при запрете на повышение цен на какое-то время способно оттянуть губительные последствия, хоть это все равно является грубым вмешательством в рыночную экономику. Продавцы все равно будут терпеть убытки, но рыночные взаимоотношения будут нарушены некритично.

Однако если долго замораживать цены, последствия в любом случае окажутся критичными. Повторится история Советского Союза. Или, например, Венесуэлы. Прогнозировать масштаб проблем сложно, но то, что они будут, — очевидно Павел Самиев аналитик

По словам аналитика, сложно сказать, чем именно руководствовался Александр Лукашенко, принимая данное решение.

«Можно сдерживать цены, но при этом поддерживать производителей с помощью субсидий какое-то время, чтобы сгладить последствия. Лукашенко, наверное, пытался сыграть в пользу граждан, но, к сожалению, итог такого подхода может быть гораздо хуже, чем рост инфляции», — уверен Самиев.

Риски для России

Аналитик добавил, что на данный момент нет предпосылок к введению запрета на повышение цен в России. Тем не менее очевидно, что в текущей обстановке решения могут приниматься любые

«Необходимо помнить, что любое прямое вмешательство в ценообразование в любых секторах и видах товаров и услуг точно имеет большие негативные последствия, чем инфляция. У нас, кстати, она не такая уж и высокая. Более того, вероятно, зимой мы увидим, что в США и Еврозоне этот показатель окажется даже выше, чем в России. Конечно, предпосылки ускорения инфляции существуют и у нас, но, надеюсь, до запрета на повышение цен все же не дойдет», — заключил Самиев.

В феврале 2021 года Лукашенко объявил, что советский госплан помог бы Союзному государству России и Белоруссии производить все необходимые товары.