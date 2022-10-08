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В Берлине прошла акция протеста против антироссийских санкций

Тысячи демонстрантов вышли на протест в Берлине с требованием отменить санкции против РФ

Фото: Christian Mang/ Reuters

В Берлине прошла акция протеста против антироссийских санкций, перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов с требованием отменить рестрикции против России и вернуть доступ к дешевым энергоносителям, передает РИА Новости.

Мероприятие было организовано правой оппозиционной партией «Альтернатива для Германии» под лозунгом «Наша страна превыше всего».

Демонстранты выразили недовольство взрывным ростом цен, социальной политикой немецкого руководства. Многие пришли с российскими флагами и плакатами с надписями на русском языке, например, «мир и дружба с Россией».

Среди лозунгов на акции протеста звучали призывы об отставке правительства, требования вернуть российские нефть и газ, высказывания «тот, кто молчит сегодня, — замерзнет завтра».

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предрек, что страна в скором времени столкнется с дефицитом газа в связи с отказом частных немецких домохозяйств экономить топливо. Он подчеркнул, что темпы потребляемого немцами газа увеличиваются даже при том, что цена на него резко возросла.

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Марина Совина
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