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Работу охранника школы рассмотрят как альтернативную службу в период мобилизации

В Госдуме рассмотрят работу охранника школы в качестве службы, альтернативной военной

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект об альтернативных вариантах гражданской службы в период мобилизации. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты российского парламента.

Авторами законопроекта выступили замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и депутат Максим Гулин. Они предложили рассмотреть в качестве службы, альтернативной военной, работу охранников школ и детских садов. Иные варианты для прохождения службы предлагаются тем, кто не может идти на передовую по «объективным причинам».

«Наш законопроект, помимо замены призыва, предусматривает замену службы и по мобилизации. Мы предлагаем альтернативу тем, кто по объективным причинам не должен идти на передовую, но годен по состоянию здоровья: предоставить им возможность пройти необходимую подготовку и приносить пользу государству. Это может быть охрана школ и детских садов, работа в качестве санитаров и младшего медперсонала, также альтернативщиков можно направлять в строительство, ЖКХ и другие сферы», — пояснила Авксентьева.

Согласно документу, возможность замены военной службы на альтернативную будет закрепляться за определенными категориями граждан. В их числе — единственные детей пожилых родителей, мужья беременных жен, многодетные отцы, родители детей-инвалидов, родственники, потерявшие близких в ходе военных действий, члены семей, в которых уже есть мобилизованные, представители коренных малочисленных народов России.

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