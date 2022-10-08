В Федерации бокса России раскрыли число полученных спортсменами повесток

В Федерации бокса России заявили, что 50 представителей организации получили повестки

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко раскрыла число повесток, полученных представителями организации. Ее слова приводит РБК.

Кириенко отметила, что в военкомат вызвали около 50 спортсменов, тренеров, судей и работников федерации по всей России. Члены ФБР уже обратились в Министерство спорта, чтобы получить бронь для них от частичной мобилизации. «Никакой паники нет. Мы сохранили всю элиту спортсменов, понимая, что железный занавес откроется и нам нужно будет отстаивать честь страны на международном ринге», — сказала Кириенко.

6 октября российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил вероятность получения повестки в рамках мобилизации. «Конечно, мне может прийти повестка. Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Но у меня нет никакой военно‑учетной специальности», — заявил боец.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.