В Федерации бокса России раскрыли число полученных спортсменами повесток
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко раскрыла число повесток, полученных представителями организации. Ее слова приводит РБК.
Кириенко отметила, что в военкомат вызвали около 50 спортсменов, тренеров, судей и работников федерации по всей России. Члены ФБР уже обратились в Министерство спорта, чтобы получить бронь для них от частичной мобилизации. «Никакой паники нет. Мы сохранили всю элиту спортсменов, понимая, что железный занавес откроется и нам нужно будет отстаивать честь страны на международном ринге», — сказала Кириенко.
6 октября российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил вероятность получения повестки в рамках мобилизации. «Конечно, мне может прийти повестка. Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Но у меня нет никакой военно‑учетной специальности», — заявил боец.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.