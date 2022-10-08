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Спорт

В Федерации бокса России раскрыли число полученных спортсменами повесток

В Федерации бокса России заявили, что 50 представителей организации получили повестки
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко раскрыла число повесток, полученных представителями организации. Ее слова приводит РБК.

Кириенко отметила, что в военкомат вызвали около 50 спортсменов, тренеров, судей и работников федерации по всей России. Члены ФБР уже обратились в Министерство спорта, чтобы получить бронь для них от частичной мобилизации. «Никакой паники нет. Мы сохранили всю элиту спортсменов, понимая, что железный занавес откроется и нам нужно будет отстаивать честь страны на международном ринге», — сказала Кириенко.

6 октября российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил вероятность получения повестки в рамках мобилизации. «Конечно, мне может прийти повестка. Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Но у меня нет никакой военно‑учетной специальности», — заявил боец.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Ксения Курашкина
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