Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что не открещивается от службы в армии

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил вероятность получения повестки в рамках мобилизации. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, мне может прийти повестка. Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Но у меня нет никакой военно‑учетной специальности», — заявил боец. Он добавил, что приедет в зону проведения специальной военной операции, если ему поступит такое предложение.

4 октября Емельяненко высказался о возможности поехать в Донбасс за деньги. Спортсмен заявил, что это не тот профиль деятельности, на котором нужно зарабатывать. «Я бесплатно могу поехать при поддержке, чтобы это осветили, поддержать российских бойцов, войска», — добавил он.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков по правилам MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.