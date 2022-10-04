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Спорт

Александр Емельяненко оценил возможность поехать в Донбасс за деньги

Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что готов поехать в Донбасс бесплатно

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил возможность поехать в Донбасс за деньги. Его слова приводит РБК.

Спортсмен заявил, что это не тот профиль деятельности, на котором нужно зарабатывать. «Я бесплатно могу поехать при поддержке, чтобы это осветили, поддержать российских бойцов, войска», — добавил он.

Ранее 4 октября на YouTubе-канале «Sport24: Культура бития» был опубликован телефонный разговор, в котором мошенники предложили бойцу поехать в Донбасс, чтобы выступить с поддержкой спецоперации. Во время разговора мужчина, чей голос похож на Емельяненко, потребовал 300 тысяч рублей за каждый день нахождения там.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков по правилам MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

Анастасия Борисова
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